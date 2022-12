سین فرانسسکو: ٹیک دگج سام سنگ کی آنے والی فلیگ شپ اسمارٹ فون سیریز، گلیکسی ایس 23 میں مبینہ طور پر 12 ایم پی سیلفی کیمرہ ہوگا۔ جی ایس ایرینا کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق، Galaxy S23 اور S23 Plus کو ایک نیا، اپ گریڈ شدہ فرنٹ کیمرہ ملے گا کیونکہ یہ 10MP سیلفی کیمرے کو 12MP کے کیمرے میں تبدیل کردے گا۔ Samsung Galaxy S23 series may have 12MP front camera

یہ کیمرہ S23 اور S23 پلس کے لیے اپ گریڈ کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن یہ الٹرا ماڈل کے لیے ڈاؤن گریڈ ہوگا کیونکہ پچھلے گلیکسی S22 الٹرا میں 40MP کا فرنٹ کیمرہ تھا۔ تاہم اس درمیان یہ اطلاع ملی کہ کمپنی نے گلیکسی ایس 23 سیریز کی لانچنگ کو اگلے سال فروری کے وسط تک ملتوی کر دیا ہے۔ Samsung Galaxy S23 series may have 12MP front camera

تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ٹیک کمپنی نے اسمارٹ فون کی قیمت ابھی تک طے نہیں کر پائی ہے۔ پچھلے مہینے، یہ اطلاع دی گئی تھی کہ S23 سیریز میں Qualcomm کے تھرڈ جنریشن الٹراسونک فنگر پرنٹ سکینر کا فیچر ہونے کا امکان ہے۔ Samsung Galaxy S23 series may have 12MP front camera

مزید پڑھیں:

اگست میں، Samsung Electronics کے موبائل ایکسپیریئنس (MX) ڈویژن نے بڑے کیمرہ پارٹنرز کے ساتھ معلومات شیئر کیں اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ Galaxy S23 پر 200MP کا مین کیمرہ ہوگا۔ Samsung Galaxy S23 series

آئی اے این ایس