نئی دہلی: سام سنگ اپنا تازہ ترین M-سیریز فون، Galaxy M04، بھارت میں اگلے ہفتے لانچ کرنے کے لیے تیار ہے جس کی قیمت 8,999 روپے سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ انڈسٹری کے ذرائع نے جمعہ کو IANS کو بتایا کہ Galaxy M04 جدید RAM پلس فیچر کو سپورٹ کرے گا، جس کی مدد سے صارفین فون کی RAM اسٹوریج کو بڑھا سکتے ہیں۔

RAM Plus کے ساتھ، صارفین Samsung M04 پر 8GB تک RAM حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیوائس میں 5000mAh بیٹری ہے جو آسانی سے ڈیوائس کو ایک دن چلانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں گلیکسی این سیریز میلینیئلس اور جین زیڈ صارفین میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ ایک پسندیدہ سیریز بن گئی ہے۔

سام سنگ نے اس سال اپنی Galaxy M سیریز سے ایک بلین ڈالر کی آمدنی کا ہدف رکھا ہے۔ کمپنی نے اس سال جولائی میں کہا تھا کہ اس نے 2019 میں لانچ ہونے کے بعد سے بھارت میں 42 ملین سے زیادہ 'M' سیریز کے اسمارٹ فون فروخت کیے ہیں۔

سام سنگ انڈیا کے موبائل بزنس ڈویژن نے بھارت میں ستمبر اور اکتوبر کے تہواروں کے مہینوں کے دوران 14,400 کروڑ روپے کی ریکارڈ آمدنی حاصل کی تھی، جس سے یہ جنوبی کوریائی کمپنی کے لیے دیوالی کی بہترین سیل بن گئی ہے۔

آئی اے این ایس