حیدرآباد: نوتھنگ نے اپنا نیا پروڈکٹ بھارت اور دیگر بازاروں میں لانچ کردیا ہے، یہ کمپنی کی نئی آڈیو پروڈکٹ ہے، جسے کمپنی نے Nothing Ear 2 کا نام دیا ہے۔ ویسے، Nothing Ear 2 برانڈ کا تیسرا آڈیو پروڈکٹ ہے۔ اس سے قبل، کمپنی نے Nothing Ear 1 اور Nothing Ear Stick کو لانچ کیا تھا۔ نئی پروڈکٹ Nothing Ear 1 کا جانشین ہے۔

آج یعنی 25 مارچ کو، Nothing Ear 2 TWS لیمٹ مدت کے لیے فروخت ہوگا۔ آپ اسے Flipkart اور Myntra سے خرید سکتے ہیں۔ اس میں صارفین کو 40db تک ایکٹیو نوائز کینسلیشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صارفین کو بلوتوتھ 5.3 کنیکٹیویٹی، ایل ایچ ڈی سی 5.0 کی سپورٹ دی گئی ہے۔ Nothing کے نئے ائرفونز میں بھی ٹرانسپیرینٹ ڈیزائن دیا گیا ہے۔ ڈیوائس IP54 ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی فروخت 28 مارچ سے شروع ہوگی۔

Nothing Ear 2 کی قیمت اور دستیابی

حال ہی میں لانچ کی گئی Nothing Ear 2 کی بھارت میں قیمت 9,999 روپے ہے۔ امریکی مارکیٹ میں اس ایئر فون کی قیمت 149 ڈالر ہے جبکہ یورپی مارکیٹ میں نوتھنگ ایئر 2 کی قیمت 129 یورو ہے۔ بھارتمیں، آپ اس ڈیوائس کو فلپ کارٹ، منٹرا اور دیگر آف لائن ریٹیل اسٹورز سے خرید سکیں گے۔

تاہم لیمٹ مدت میں آپ اس ڈیوائس کو 25 مارچ کو خرید سکتے ہیں۔ اس کی اوریجینل سیل 28 مارچ سے شروع ہوگی۔ فی الحال، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ Nothing Ear 1 کو کمپنی نے 5,999 روپے کی قیمت پر لانچ کیا تھا۔ تاہم بعد میں اس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔

فیچر کیا ہیں؟

نوتھنگ ایئر 2 میں ٹرانپیرنٹ ڈوئل چیمبر ڈیزائن دیا گیا ہے۔ اس میں کمپنی کا 11.6mm کا کسٹنائز ڈرائیور لگا ہے۔ TWS کے ہر ایئر پیس میں تین AI مائیکروفون ملتے ہیں۔ یہ ائرفونز ایکٹیو نوائز کینسلیشن کے ساتھ آتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق یہ ائرفونز بیک گراؤنڈ اور اردگرد کے شور کو 40db تک بلاک کر سکتے ہیں۔

اس میں بلوتوتھ 5.3 کنیکٹیویٹی دستیاب ہے۔ ڈیوائس LHDC 5.0 کوڈیک سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اسے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نوتھنگ ایکس ایپ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ایئر پیس میں 33mAh بیٹری ہے، جبکہ 485mAh کی بیٹری کیس میں دستیاب ہے۔ ڈیوائس وائرلیس چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔