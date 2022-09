بنگلورو: عالمی اسمارٹ فون برانڈ Nord نے پیر کو سمارٹ واچ سیگمنٹ میں اپنے داخل ہونے کا اعلان کیا ہے اور کہا وہ جلد ہی بھارت میں اپنا پہلا واچ لانچ کرے گا۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق بھارت میں نورڈ سمارٹ واچ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لانچ کیے جانے کا امکان ہے۔ Nord forays into wearable market, to launch 1st smartwatch in India

کمپنی نے ایک بیان میں کہا "Nord Watch پہننے کے قابل طبقہ میں OnePlus Nord کی گرفت کو مضبوط کرے گا اور اس کا مقصد اپنی ٹیکنالوجی کو وسیع تر لوگوں تک پہنچانا ہے۔"

نورڈ اس سے پہلے Nord Buds، Nord Buds CE اور Nord Wired ائرفونز کے لانچ کے ساتھ ہی انٹری لیول کے قابل سیگمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ Nord Soon Launch Smartwatch

مزید پڑھیں:

سمارٹ واچ کے زمرے میں Nord کا داخلہ ایک ایسے وقت ہورہا ہے جب 6.3 ملین یونٹ ترسیل کے ساتھ، عالمی بینڈ مارکیٹ میں بھارت کا حصہ 2022 میں 15 فیصد تک پہنچ گیا ہے، جو اب تک کا سب سے زیادہ ہے۔ Nord forays into wearable market, to launch 1st smartwatch in India



مزید پڑھیں:

مارکیٹ ریسرچ فرم Canalys کے مطابق، بھارت، چین اور امریکہ کے بعد پہننے کے قابل بینڈ کی ترسیل کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، اس کا حصہ پہلی بار 15 فیصد تک پہنچا ہے۔Nord Soon Launch Smartwatch