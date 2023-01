سین فرانسسکو: میٹا مبینہ طور پر اس بات کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ 'کیا وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس بک اور انسٹاگرام پر واپس آنے کی اجازت دے گا۔ کمپنی نے پہلے کہا تھا کہ وہ اس بات پر فیصلہ کرے گی کہ سابق صدر کو 7 جنوری تک واپس آنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ تاہم فنانشل ٹائمز نے ایک ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ اب اس فیصلے کا اعلان ماہ کے آخر میں ہوسکتا ہے۔ Meta to announce decision on Trump's return to Facebook, Instagram

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کمپنی نے اس معاملے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک ورکنگ کمیٹی قائم کی ہے، جس میں پبلک پالیسی اور کمیونیکیشن ٹیموں کے ملازمین کے ساتھ ساتھ مواد کی پالیسی ٹیم اور فیس بک میں عالمی پالیسی مینجمنٹ کی سربراہ مونیکا بیکرٹ شامل ہیں، اس ٹیم کی قیادت سیکورٹی اور چیف انفارمیشن سیکورٹی کے آفیسر گائے روزن، کریں گے۔

اس بات کی قیاس آرائی اس وقت شروع ہوئی جس ٹویٹر کے باس ایلون مسک کی جانب سے گزشتہ سال نومبر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرمپ کے خلاف عائد پابندی کو مستقل طور پر ہٹا دیا گیا۔ Meta to announce decision on Trump's return to Facebook, Instagram

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ 7 جنوری 2021 کو فیس بک (اب میٹا) نے عوامی شخصیات کو معطل کرنے کے قوانین کے تحت ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو دو سال کے لیے معطل کر دیا تھا۔ Trump May Return to Facebook, Instagram