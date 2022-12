نئی دہلی: میٹا نے جمعرات کو کہا کہ اس نے نومبر کے مہینے میں فیس بک کے لیے 13 پالیسیوں کے تحت 19.52 ملین سے زیادہ مواد اور انسٹاگرام کے لیے 12 پالیسیوں کے تحت 3.39 ملین سے زیادہ غلط مواد کو ہٹا دیا ہے۔ Meta purges 23 mn bad pieces of content on FB, Instagram in India in Nov

نومبر میں فیس بک کی بھارت میں قائم شکایتی مراکز سے 889 شکایتیں موصول ہوئیں تھیں، جس کے بعد کمپنی نے 511 معاملات میں صارفین کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ٹولز فراہم کیے اور دیگر 378 رپورٹس میں جہاں خصوصی جائزہ لینے کی ضرورت تھی، کمپنی نے اپنی پالیسیوں کے مطابق مواد کا جائزہ لیا اور کل 218 رپورٹس پر کارروائی کی۔

وہیں انسٹاگرام پر، کمپنی کو بھارتی شکایت مراکز کی جانب سے 2,368 رپورٹس موصول ہوئی تھیں۔ کمپنی نے ان میں سے 1,124 معاملات میں صارفین کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹولز فراہم کیے جبکہ دیگر 1,244 رپورٹوں میں جہاں خصوصی جائزہ لینے کی ضرورت تھی، META نے مواد کا جائزہ لیا اور کل 850 رپورٹس پر کارروائی کی۔ نئے آئی ٹی رولز 2021 کے تحت، 50 لاکھ سے زیادہ صارفین کے ساتھ بڑے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ماہانہ تعمیل کی رپورٹ شائع کرنی ہوگی۔ Meta purges 23 mn bad pieces of content on FB, Instagram in India in Nov

وہیں میٹا نے کئی ممالک کے وی آئی پیز کی معلومات اکٹھا کرنے کی کوششوں میں مصروف متعدد اکاؤنٹس پر بھی کارروائی کی ہے۔ میٹا کے مطابق ان اکاؤنٹس کی مدد سے لوگوں کا اعتماد حاصل کرکے ان سے اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میٹا نے بتایا ہے کہ ان اکاؤنٹس کا مقصد دنیا بھر میں پھیلے تاجروں، مختلف ممالک کی افواج کے سربراہان، سرکاری افسران، سماجی کارکنان، سیاست دانوں اور صحافیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ میٹا کے مطابق کمپنیوں میں ایک چینی یونٹ بھی ہے جس پر کارروائی کی گئی ہے۔