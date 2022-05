تائیوان کی چپ بنانے والی کمپنی میڈیا ٹیک نے پیر کے روز Dimensity 1050 سسٹم آن چپ کا اعلان کیا، اس کا پہلا mmWave 5G چپ سیٹ جو اگلی ڈیوائس کے 5G اسمارٹ فونز کو طاقت فراہم کرے گا۔ mmWave اور sub-6GHz کا استعمال کرتے ہوئے ڈوئل کنیکٹیویٹی کے ذریعے، ڈائمینشن 1050 5G دعویٰ کرتا ہے کہ 5G اسمارٹ فون صارفین کو ہموار تجربہ فراہم کرنے کے لیے درکار رفتار اور طاقت فراہم کرتا ہے۔

میڈیا ٹیک میں وائرلیس کمیونیکیشن بزنس یونٹ کے ڈپٹی جنرل مینیجر CH چن نے کہا، "تیز، زیادہ قابل اعتماد کنکشنز اور جدید کیمرہ ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ چپ طاقتور خصوصیات فراہم کرتی ہے تاکہ ڈیوائسز کو ان کے اسمارٹ فون پروڈکٹ لائنوں میں فرق کرنے میں مدد ملے۔" ڈائمینشن 1050 صرف ایل ٹی ای پلس ایم ایم ویو ایگریگیشن کے مقابلے اسمارٹ فونز تک 53 فیصد تک تیز رفتار اور زیادہ رسائی فراہم کرنے کے قابل ہوگا۔

SoC دو پریمیم 'آرم کورٹیکس-A78 CPUs' کو 2.5GHz تک رفتار اور جدید ترین Arm Mali-G610 گرافکس انجن کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ یہ چپ سیٹ میڈیا ٹیک کی ہائپر انجن 5.0 گیمنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ وائی فائی آپٹیمائزیشن بھی پیش کرتا ہے تاکہ نئے ٹرائی بینڈ 2.4 گیگا ہرٹز، 5 گیگا ہرٹز اور 6 گیگا ہرٹز کے ساتھ کم لیٹنسی کنکشن کو یقینی بنایا جا سکے، جو گیم کے وقت اور کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔