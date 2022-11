سین فرانسسکو: ایلون مسک کے ٹوئٹر کے نئے سی ای او بننے کے بعد مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم اب برطرفی کے لیے تیار ہے۔ مسک نے اس سے قبل ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ٹوئٹر کا سی ای او کون ہے۔ یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے انکشاف کیا۔ Elon Musk is new CEO of Twitter

ٹوئٹر کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد مسک نے ٹویٹر بورڈ کو ختم کر دیا ہے تاہم اس سے قبل میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بائیو میں عنوان چیف ٹویٹ ہے۔ پتہ نہیں سی ای او کون ہے۔ Mass layoffs of Twitter employees likely

اس درمیان واشنگٹن پوسٹ نے اطلاع دی ہے کہ ٹویٹر ملازمین کی برطرفی تقریباً ایک چوتھائی ملازمین کو متاثر کرے گی۔ اس میں سیلز، پروڈکٹ، انجینئرنگ، قانونی اور حفاظتی ٹیمیں شامل ہو سکتی ہیں۔ CNBC کے مطابق، مسک کی جانب سے ٹیسلا کے 50 سے زائد ملازمین کو منتقلی میں مدد کے لیے ٹوئٹر پر لایا گیا ہے۔ Mass layoffs of Twitter employees likely

مسک نے گزشتہ ہفتے ٹوئٹر کے باس کا عہدہ سنبھالا تھا اور ان کی پہلی تفویض بھارتی نژاد سی ای او پیراگ اگروال، چیف فنانشل آفیسر نیڈ سیگل، کمپنی پالیسی چیف وجے گڈے اور دیگر کو برطرف کرنا تھا۔