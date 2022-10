سان فرانسسکو: ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیک دگج ایپل کی نئی اپڈیٹ آئی فون 14 پرو کی اب بھی آئی فون 13 پرو سے زیادہ مانگ دیکھی جا رہی ہے۔ جبکہ ایپل انسائیڈر کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق، ایک پروڈکٹ دستیابی ٹریکر نے دعوہ کیا ہے کہ آئی فون 14 کی مانگ آئی فون 13 کے مقابلے میں کم دکھائی دے رہی ہے۔ iPhone 14 Pro model in demand still higher than 13 Pro

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوتھے ہفتے میں JPMorgan کے تجزیہ کاروں کے ذریعہ ایپل پروڈکٹ کی دستیابی ٹریکر میں ایک ہفتہ پہلے کی صورتحال دیکھی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پرو کو دیکھتے پرو ماڈل کی زبردست مانگ تھی۔

مجموعی طور پر، تمام خطوں میں آئی فون 14 Pro اور Pro Max کے لیے ہوم ڈیلیوری کا وقت بالترتیب 2 دن، 33 دن اور 40 دن اب بھی برقرار ہے۔ رپورٹ کے مطابق، پرو اور پرو میکس اپنے لیڈ ٹائم میں معمولی اضافہ دیکھ رہا ہے۔

(آئی اے این ایس)