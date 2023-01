سین فرانسسکو: سوشل نیٹ ورکینگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ماہ اسکرین کے نیچے مین بار سے شاپنگ ٹیب کو ہٹا دے گا۔ دی ورج کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق، انسٹاگرام شاپنگ ٹیب کو ہٹاکر نئی پوسٹ بنانے کا بٹن سیٹ کرے گا۔ Instagram will remove the Shop tab from navigation in February

تاہم، Reels ٹیب، جو کہ اس وقت نیویگیشن بار کے سامنے اور سنٹر میں موجود ہے، یہ شاپ ٹیب کی جگہ پر آجائے گا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ ہوم فیڈ پر شارٹ کٹ کے بغیر بھی شاپنگ ابھی بھی پلیٹ فارم کی حصہ رہے گی۔ کمپنی نے کہا کہ آپ انسٹاگرام پر اپنی شاپ سیٹ اپ کرنے اور چلانے کے قابل ہوں گے، کیونکہ ہم شاپنگ تجربات میں سرمایہ کاری کرنا جاری رکھیں گے، جو فیڈ، اسٹوریز، ریلز، اشتہارات اور بہت کچھ میں صارفین اور کاروباریوں کے لیے سب سے زیادہ قیمت فراہم کرتا ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ سال ستمبر میں کمپنی نے شاپنگ بٹن کے بغیر مین فیڈ کی جانچ شروع کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صارفین کے لیے انسٹاگرام کے تجربے کو آسان بنانا چاہتی ہے۔

اس درمیان گزشتہ ماہ میٹا نے انسٹاگرام پر 'نوٹس' سمیت کئی شیئرنگ فیچرز پیش کئے ہیں جو یوزرس کو ان لوگوں کے قریب پہنچنے میں مدد کرے گی جن کی وہ چاہت رکھتے ہیں۔