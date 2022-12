نئی دہلی: چین کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، بھارت نے 5500 کلومیٹر سے زیادہ کی نوٹیفائڈ آپریشنل رینج کے ساتھ اگنی 5 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل کا تجربہ جمعرات کو اڑیسہ کے ساحل سے دور عبدالکلام جزیرے سے کیا گیا۔ دارالحکومت کٹک کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شمال مشرقی ریاستوں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر میزائل کے آسمان میں اڑنے کی ویڈیوز پوسٹ کیں ہیں۔ India test fires Agni V ballistic missile with a range of over 5,000 km

اگنی 5 میزائل ہلکے وار ہیڈ کے ساتھ تقریباً پورے چین کو اپنی رینج میں لے لیتی ہے اور یہ تقریباً 8000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔ اسے ایک 'تاریخی سنگ میل' قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے ٹویٹر پر لکھا کہ "یہ میزائل دفاعی شعبے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے قومی سلامتی کو کافی حد تک تقویت ملے گی کیونکہ یہ 5400 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔"India test fires Agni V ballistic missile with a range of over 5,000 km

انہوں نے کہا ہے کہ قابل اعتماد اور درستگی کو یقینی بنانے کے لیے اگنی-5 میزائل 'کمپیکٹ ایویونکس' سے لیس ہے۔ اس میں پرواز کے دوران ہونے والی خرابی کے لئے خود کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے قبل رواں سال جون میں بھارت نے 4000 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والی انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل اگنی-4 کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ India Test Agni 5 Missile