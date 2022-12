نئی دہلی: الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ بھارت 80 کروڑ انٹرنیٹ صارفین کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا 'کنیکٹڈ' ملک بن گیا ہے۔ انڈیا انٹرنیٹ گورننس فورم 2022 (IIGF2022) میں خطاب کرتے ہوئے، وزیر نے کہا کہ 5G اور بھارت نیٹ کی سب سے بڑی دیہی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نیٹ ورک پروجیکٹ میں 1.2 بلین بھارتی صارفین ہوں گے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ India has more than 800 million internet users

وزیر نے اتوار کو دارالحکومت میں تین روزہ تقریب میں کہا کہ ہم تکنیکی اختراعات کے ساتھ ساتھ جدید پالیسیوں سے جڑے رہنے کی امید کرتے ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت اس 'گلوبل اسٹینڈرڈ سائبر لا فریم ورک' کا تیسرا مرحلہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بھارتی انٹرنیٹ اور معیشت کو فروغ دے گا۔

ایم ای آئی ٹی وائی کے سکریٹری الکیش کمار شرما نے کہا، ہم ایسے قوانین بنانے پر غور کر رہے ہیں جو ہمارے شہریوں کی رازداری، ڈیٹا اور تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ ہم اس پر بھی غور کررہے ہیں کہ اگلے تین سالوں میں ٹریلین ڈالر کی ڈیجیٹل اکانومی کیسے بنائی جائے۔

اس تقریب کا مقصد ڈیجیٹلائزیشن کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کرنا اور انٹرنیٹ گورننس پر بین الاقوامی پالیسی کی ترقی میں بھارت کے کردار اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے علاوہ عالمی سطح پر بھارت کو ایک ضروری شراکت دار کے طور پر تصدیق کرنا تھا۔