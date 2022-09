نئی دہلی: گوگل نے جلد ہی لوگوں کو مشین ٹرانسلیٹ کے ذریعے براہ راست دوسری زبانوں میں خبروں کو ترجمہ کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیونکہ موجودہ دور میں زیادہ تر لوگ خبروں کو اپنی زبان میں تلاش کرتے ہیں۔ Google to soon allow people to translate local news directly in Search

کمپنی نے کہا، "2023 کے شروع میں وہ ایک نیا فیچر متعارف کرائے گا، جو لوگوں کو مشین ٹرانسلیٹ کے ذریعے ترجمہ شدہ خبروں کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ فراہم کرے گا۔"

سب سے پہلے، یہ فیچر موبائل، ڈیسک ٹاپ پر فراہم ہوگا جو فرنچ، جرمن اور اسپینس کے خبروں کو انگریزی میں ترجمہ کرے گا، اور بعد میں اسے دوسری زبانوں میں پھیلا دیا جائے گا۔ گوگل نے اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "آپ اس فیچر کے ذریعے ملک میں دیگر صحافیوں کی رپورٹنگ پڑھ سکیں گے۔ Google to soon allow people to translate local news directly in Search

مزید پڑھیں:

کمپنی نے ایک اور فیچر کا اعلان کیا ہے جو لوگوں کو یہ پتا لگانے میں مدد کرے گا کہ دوسرے لوگ ویب اور آن لائن مباحثوں میں کیا بات کررہے ہیں۔ گوگل نے کہا کہ یہ فیچر امریکہ میں موبائل پر انگلش صارفین کے لیے شروع کیا گیا ہے۔

آئی اے این ایس