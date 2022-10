سان فرانسسکو: گوگل پکسل 7 سیریز کے آغاز کے درمیان، ایک نئی رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ ٹیک دگج نے اپنی پکسل سیریز سے اب تک تقریباً 30 ملین اسمارٹ فونز فروخت کیے ہیں۔ Google has managed to sell millions of phones so far

گیزموچینا کے مطابق یہ رپورٹ Vlad Savov کی طرف جاری کی گئی ہے، جس نے IDC کی ایک رپورٹ سے یہ معلومات حاصل کی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گوگل اب تک دسیوں ملین فونز فروخت کرنے میں کامیاب رہا ہے اور اس کا 2022 کا فلیگ شپ ماڈل، پکسل 7، ایک ہی سال میں اپنے فروخت کو 3 کڑوڑ سے زیادہ سات ملین یونٹ کو پار دے گا۔

رپورٹ کے مطابق IDC نے کہا ہے کہ گزشتہ چھ برسوں میں فروخت ہوئے پکسل فونز کا صحیح اعداد و شمار تقریباً 27.6 ملین یونٹس ہے۔ Google has managed to sell millions of phones so far

ملک میں Pixel 7 کی قیمت 59,999 روپے اور Pixel 7 Pro کی قیمت 84,999 روپے ہے۔ کمپنی نے کہا کہ دونوں ڈیوائسز 13 اکتوبر سے خریداری کے لیے دیگر اسٹال پر دستیاب ہوں گا۔