سین فرانسسکو: ٹیک دگج گوگل کے 2023 سے 2025 کے لیے پکسل اسمارٹ فون لائن اپ کے منصوبے لیک ہو گئے ہیں۔ اینڈرائیڈ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق، ایک گمنام لیکن قابل اعتماد ذرائع نے 2023، 2024 اور 2025 میں پکسل سیریز میں بڑی تبدیلیوں کا انکشاف کیا۔

ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دو پکسل فونز جن کا کوڈ نام 'Lynx' اور 'Felix' ہے اپریل یا مئی میں کمپنی کی سالانہ ڈویلپر کانفرنس کے آس پاس لانچ ہوں گے۔

ذرائع نے مزید کہا کہ کمپنی A سیریز کے اسمارٹ فونز کے سالانہ لانچ سے الگ ہٹ کر دو سالہ لانچنگ پر غور کر رہی ہے، امکان ہے کہ کمپنی اپنی Pixel 9 سیریز 2024 میں شروع کرے گی۔ کمپنی 2024 میں فالو اپ فولڈ ایبل فون لانچ کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔

2025 کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ذرائع نے کہا کہ گوگل اپنے پکسل لائن اپ کے لیے کئی آپشنز پر غور کر رہا ہے، جو 2023 اور 2024 کے منصوبوں کی کامیابی یا ناکامی سے متاثر ہوں گے۔

Galaxy Flip سیریز کا مقابلہ کرنے کے لیے گوگل 2025 میں ایک فلپ اسٹائل فولڈ ایبل اسمارٹ فون لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

