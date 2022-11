سان فرانسسکو: ٹویٹر کے سی ای او ایلون مسک نے کہا کہ وہ بڑے پیمانے پر کمپنی سے استعفوں کو لیکر فکر مند نہیں ہیں کیونکہ سیکڑوں ملازمین کی ڈیڈ لائن سے پہلے استعفیٰ دینے کے بعد بھی اچھے ملازمین کمپنی میں موجود ہیں۔ مسک نے یہ تبصرہ تب کیا جب ایک صارف نے ان سے پوچھا کہ لوگ کہ رہے ہیں کہ ٹویٹر بند ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اپنے آپ نہیں چلتا؟ اس پر مسک نے جواب دیا، بہترین لوگ کمپنی کے ساتھ ہیں، اس لیے میں پریشان نہیں ہوں۔ Good employees are still with the company, so don't worry

مسک کے ٹویٹ پر ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ ’کوئی ایلن کی کم تنخواہ پر کیوں کام کرنا چاہے گا؟ اس دوران ایک دوسرے صارف نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ سبھی کچرا ملازمین کو نکالنے اور بہتر ملازمین کو کمپنی میں لانے کے لیے مسک کا شکریہ۔ Good employees are still with the company, so don't worry

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ حال ہی میں مسک کی جانب سے سینکڑوں ملازمین کو کمپنی چھوڑنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی تمام ملازمین نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسک نے کمپنی حاصل کرنے کے بعد اپنے آدھے ملازمین کو نکال دیا۔ کمپنی کے تقریباً 3000 ملازمین کی برطرفی کی گئی ہے۔ Good employees are still with the company, so don't worry