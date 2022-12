لندن: میڈیا ذرائع کے مطابق یورپی یونین (EU) کے ایئر لائنز مسافر جلد ہی اپنے فونز میں سفر کے دوران 5G ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر استعمال کر سکیں گے۔ بی بی سی کے مطابق، یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ ایئر لائنز بورڈ جہازوں پر سست موبائل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ 5 جی ٹیکنالوجی بھی پیش کر سکتی ہیں۔ EU passengers will soon be able to use 5G tech on planes

اس کے ساتھ ہی مسافروں کو سفر کے دوران اپنے فون کو فلائٹ موڈ میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اس کی تفصیلات بعد میں دی جائیں گی۔ یورپی یونین کے کمشنر تھیری بریٹن نے کہا "لوگوں کے لیے جدید خدمات کو فعال کریں اور یورپی کمپنیوں کو ترقی کی منازل طے کرنے میں مدد کریں،"



انہوں نے مزید کہا کہ "سپر فاسٹ، اعلیٰ صلاحیت والے کنیکٹیویٹی کے ذریعہ پیش کردہ امکانات کی بات کی جائے تو آسمان اب کوئی حد نہیں ہے۔" رپورٹ کے مطابق رکن ممالک کے لیے طیاروں میں 5G فریکوئنسی بینڈ فراہم کرنے کی آخری تاریخ 30 جون 2023 ہے۔

یہ لوگوں کو اپنے فون کی تمام خصوصیات کو پرواز کے دوران کرنے کی اجازت دے گا، جیسے کالز، ڈیٹا ہیوی ایپس، موسیقی اور ویڈیوز کو اسٹریم وغیرہ وغیرہ۔

رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ 2008 سے یورپی یونین کمیشن نے ہوائی جہاز کے لیے مخصوص فریکوئنسی بینڈز کو محفوظ کر رکھا ہے، جس سے پرواز کی کچھ خدمات میں انٹرنیٹ تک رسائی کی اجازت دی گئی ہے۔

آئی اے این ایس