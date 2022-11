نئی دہلی: بھارتی ایئرٹیل نے پیر کو پٹنہ میں 5G خدمات کا آغاز کیا۔ Airtel 5G خدمات فی الحال پٹنہ صاحب گرودوارہ، پٹنہ ریلوے اسٹیشن، ڈاک بنگلہ، موریہ لوک، بیلی روڈ، بورنگ روڈ، سٹی سینٹر مال، پاٹلی پترا انڈسٹریل ایریا اور چند دیگر منتخب مقامات پر چل رہی ہیں۔ ایئرٹیل نے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں پورے شہر میں 5G خدمات فراہم کرے گا۔ Bharti Airtel launches its 5G services in Patna

انوپم اروڑہ، سی ای او، بھارتی ایئرٹیل، بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ نے کہا، "ایئرٹیل کے صارفین اب الٹرا فاسٹ نیٹ ورک کا تجربہ کر سکتے ہیں اور موجودہ 4G کی رفتار سے 20-30 گنا تیز رفتار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ صارفین ہائی ڈیفینیشن ویڈیو سٹریمنگ، گیمنگ، ایک سے زیادہ چیٹنگ، فوری تصویر اپ لوڈنگ اور بہت کچھ سے لطف اندوز ہوں گے۔"

پٹنہ میں Airtel 5G Plus خدمات مرحلہ وار طور پر صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے کیونکہ کمپنی اپنے نیٹ ورک میں مسلسل اضافہ کررہا ہے۔ 5G کے حامل صارفین بغیر کسی اضافی قیمت کے تیز رفتار Airtel 5G Plus نیٹ ورک سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پچھلے ہفتے، ایئرٹیل نے گوہاٹی میں اپنی 5G خدمات شروع کی ہے۔ دہلی، ممبئی، گروگرام، چنئی، بنگلورو، حیدرآباد، سلی گوڑی، ناگپور اور وارانسی میں بھی 5 جی خدمات شروع ہو چکی ہیں۔

