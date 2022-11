حیدرآباد: آسس ROG Phone 6 سیریز کا ہینڈ سیٹ اب بھارت میں خریدے جا سکتے ہیں۔ اس سیریز کے دونوں ہینڈ سیٹس Asus ROG Phone 6 اور Asus ROG Phone 6 Pro بھارت میں فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے صارفین وجے سیلز سے آن لائن اور آف لائن خرید سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہینڈ سیٹس Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 پروسیس سے لیس ہیں۔ اس میں 6,000mAh بیٹری ہے اور اس کا ڈسپلے AMOLED ہے۔ Asus ROG Phone 6 Pro available for sale in India

دونوں ماڈل سنگل ماڈل میں دستیاب ہیں۔ Asus ROG Phone 6 میں 12GB RAM کے ساتھ 256GB سٹوریج بھی شامل ہے۔ اس کی قیمت 71,999 روپے ہے۔ یہ سفید اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہوگا۔Asus ROG Phone 6 Pro available for sale in India

مزید پڑھیں:

دوسری جانب پرو ماڈل کی قیمت 89,999 روپے ہے۔ ڈیوائس 18 جی بی ریم سے لیس ہے اور اس کی سٹوریج میں گنجائش 512 جی بی ہے۔ Asus ROG Phone 6 Pro سفید رنگ میں آر او جی ویژن ریئر OLED ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے۔ Asus ROG Phone 6 Pro available for sale in India