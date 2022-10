سان فرانسسکو: ایپل نے iOS 16.1 کو نئی فیچر کے ساتھ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس میں 'لائیو ایکٹیویٹیز'، 'کلین انرجی چارجنگ' اور بہت کچھ شامل ہے۔ نئی اپ ڈیٹ 24 اکتوبر کو دستیاب ہوگی۔ Apple to release iOS 16.1 with new features

نئی اپ ڈیٹ میں کچھ بڑی تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی۔ لائیو سرگرمیاں صارفین کو لاک اسکرین سے ہی ریئل وقت میں ہونے والے واقعات کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھنے میں مدد کریں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 'لائیو' فیچر جاری کھیلوں کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہے گا اور رائڈ کی پیش رفت کو بھی ٹریک کرے گا۔

iOS 16.1 کا نیا فیچر پہلی بار صارفین کو Wallet ایپ ہٹانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن Wallet ایپ کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ ایپل پے، ایپل کیش اور ایپل کارڈ سمیت کئی فیچرز دستیاب نہیں ہوں گے۔ Apple to release iOS 16.1 with new features

آئی فون XR، 11، 12 اور 13 منی کے لیے iOS 16.1 میں بیٹری کا فیصد دستیاب ہے۔ کمپنی کی جانب سے بیٹری میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ ڈیوائس فعال ہونے پر ایک ڈائنامک آئیکن ظاہر ہو۔

(آئی اے این ایس)