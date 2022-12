سین فرانسسکو: ٹیک کمپنی ایپل آئی پیڈ منی کے ایک نئے ورژن پر کام کر رہی ہے، جس کے 2023 کے آخر یا 2024 کے اوائل میں لانچ ہونے کی امید ہے۔ تجزیہ کار منگ چی کو نے مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر پر معلومات شیئر کیں اور کہا کہ نئے آئی پیڈ منی کا مرکزی سیلنگ پوائنٹ اس کا پروسیسر ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی فون بنانے والی کمپنی 2025 میں آئی پیڈ منی کو فولڈنگ آئی پیڈ میں تبدیل نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فولڈنگ آئی پیڈ کی قیمت آئی پیڈ منی سے کافی ہوگی، اس لیے اس طرح کی تبدیلی نامناسب ہے۔ Apple may launch new version of iPad mini in late 2023 or early 2024

پچھلے مہینے یہ اطلاع ملی تھی کہ کمپنی آئی پیڈ منی کے ایک نئے ورژن پر کام کر رہی ہے جس میں موجودہ 60Hz اسکرین کے بجائے 120Hz ProMotion ڈسپلے ہوگا۔ اس درمیان پچھلے ہفتے کواو نے اشتراک کیا کہ ٹیک دیو 2024 کے لیے منصوبہ بند آئی فون SE 4 کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن یا تو منسوخ یا ملتوی کر دے گا۔

واضح رہے کہ ایپل آئی پیڈ منی کے علاوہ 15.5 انچ کا میک بک ایئر تیار کر رہا ہے، جس کو 2023 میں متعارف کرائے گا۔ یہ اطلاع ایک میڈیا رپورٹ میں دی گئی ہے۔ MacRumors کی جانب سے دی گئی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ، ڈسپلے کے تجزیہ کار راس ینگ کے مطابق، نئے MacBook Air کے لیے ڈیزائن کیے گئے پینلز کا پروڈکشن 2023 کی پہلی سہ ماہی میں شروع ہو جائے گی۔

