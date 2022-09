سان فرانسسکو: ایپل کا آئی فون 14 پرو ماڈلز مارکیٹ میں بنیادی آئی فون 14 سے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ معلومات ایپل کی جانب سے ایک نئی رپورٹ میں دی گئی ہیں۔ Apple iPhone 14 Pro more popular than its base model

گجموچائنا کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار 'منگ چی کوؤ' نے بتایا کہ ٹیک دگج اپنے سپلائرز کو ونیلا آئی فون 14 ماڈلز سے آئی فون 14 پرو کو مزید مہنگا بتانے کی منصوبہ بنا رہی ہے۔ کمپنی آئی فون 14 پرو کے بڑھتے ہوئے مانگ کو دیکھتے ہوئے یہ منصوبہ تیار کی ہے۔ Apple IPhone 14 Pro

دوسرے رپورٹ میں کہا گیا ہے تجزیہ کار 2022 میں آئی فون کے ایس ایس پی میں تقریبا 10 فیصد کی اضافہ کرنے غرض سے شپ مینٹ اور فروخت میں اضافہ کی امید کررہے ہیں۔ Apple iPhone 14 Pro more popular than its base model

گزشتہ دنوں کمپنی نے ناواقف لوگوں کے لیے فار آؤٹ ایونٹ کے دوران آئی فون 14 سیریز کا اعلان کیا تھا، نئے ماڈل میں پچھلی سیریز آئی فون 13 کے مقابلے میں آئی فون 14 سیریز میں کئی نئے اپڈیٹ کئے گئے ہیں۔ Demand for iPhone 14 Pro increases

نئی سیریز میں ایک نیا آئی فون 14 پلس شامل ہے، جس نے منی ماڈل کی جگہ لی ہے، جبکہ پرو ویریئنٹ نے بھی ڈیزائن میں بڑی تبدیلی لایا ہے۔

آئی اے این ایس