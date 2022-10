نئی دہلی: ایپل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ آئی فون 14 پلس جمعہ سے بھارت اور دیگر ممالک میں دستیاب ہوگا۔ اس میں 6.7 انچ ڈسپلے، اپ گریڈ شدہ ڈوئل کیمرہ سسٹم، کریش ڈیٹکشن، سیٹلائٹ کے ذریعے ایمرجنسی SOS، A15 Bionic اور بہتر بیٹری شامل ہے۔ Apple iPhone 14 Plus available in India

بھارت میں صارفین آئی فون 14 کو مڈ نائٹ، بلیو، اسٹار لائٹ، پرپل اور ریڈ جیسے رنگوں میں 128GB، 256GB اور 512GB اسٹوریج کے ساتھ 89,900 روپے میں خرید سکتے ہیں۔ جن صارفین نے آئی فون 14 پلس کا آن لائن پری آرڈر کیا ہے انہیں بھی جمعہ سے ڈیلیوری ملنا شروع ہو جائے گا۔

ڈرانس نے ایک بیان میں کہا، "یہ ان صارفین کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو تمام کیمروں، بہترین کارکردگی، ضروری حفاظتی صلاحیتوں اور 5G کے ساتھ ہلکے وزن اور پائیدار ایلومینیم ڈیزائن میں بہت بڑی اسکرین چاہتے ہیں۔" Apple iPhone 14 Plus available in India

آئی فون 14 پلس ہینڈ ہیلڈ ویڈیو کے لیے ایک نیا ایکشن موڈ متعارف کراتا ہے، جو فلم بندی کے دوران Dolby Vision HDR ریکارڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔

(آئی اے این ایس)