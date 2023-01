سین فرانسسکو: ٹیک دگج ایپل نے مبینہ طور پر سستے وائرلیس ایئربڈز کا مقابلہ کرنے کے لیے 'ایئر پاڈز لائٹ' ورژن پر کام کر رہا ہے۔ ایئر پاڈز فی الحال مارکیٹ میں چار مختلف ماڈلز میں دستیاب ہیں، دوسری نسل کے ایئر پاڈس سے لے کر اپ گریڈ شدہ ایئر پاڈز میکس تک سبھی مشہور ایئرفون بن چکے ہیں جو سستے قیمتوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ Apple Could Be Working on 'AirPods Lite' to Compete With Cheaper Wireless Earbuds

9to5Mac کی رپورٹ کے مطابق، Haitong International Securities کے تجزیہ کار Jeff Pu کے مطابق، 2023 تک AirPods کی مانگ میں مزید کمی ہونے کی امید ہے۔ ایک دوسرے رپورٹ کے مطابق ایئر پوڈز کی ڈیلیوری 2022 میں 73 ملین یونٹس سے کم ہو کر 2023 میں 63 ملین یونٹ تک رہ جائے گی۔ فی الحال Apple اس سال کوئی نئے AirPods لانچ نہیں کرے گا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ اصل میں کیا ہے یا اس میں کیا خصوصیات ہوں گی، لیکن Pu نے اسے ایک کم قیمت والا ایئربڈ قرار دیا ہے جو غیر ایپل والے پروڈکٹ سے مقابلہ کرے گا۔ پچھلے سال، ایپل نے اپنے AirPods Pro کی دوسری جنریشن لانچ کی تھی، جس میں اگلی نسل کے H1 پروسیسر سمیت کئی اپ گریڈ چیزیں شامل تھیں۔ اپ ڈیٹ شدہ ماڈل اپنے بہتر ڈیزائن کے علاوہ اچھی آڈیو کوالٹی کا حامل ہے۔

