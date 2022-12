سین فرانسسکو: ایپل نے اپنی الیکٹرک 'ایپل کار' کی لانچنگ 2026 تک مؤخر کر دی ہے اور اس قیمت ایک لاکھ ڈالر سے کم ہونے کی توقع ہے۔ GizmoChina کی رپورٹ کے مطابق ایپل خود سے چلنے والی الیکٹرک کار جلد لانچ کرے گا۔ اس گاڑی کے پروجیکٹ کو 'ٹائٹن' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Apple Car launch delays to 2026, may cost under $1,00,000

ابتدائی طور پر، آئی فون بنانے والی کمپنی کا ارادہ بغیر اسٹیئرنگ وہیل یا پیڈل کے ایک آٹوموبائل بنانے کا تھا تاکہ مسافر لیموزین طرز کی گاڑی میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکیں۔ تاہم، اس منصوبے کو اب چھوٹا کردیا گیا ہے اور اس میں ڈرائیور کی سیٹ، اسٹیئرنگ وہیل اور پیڈل کے ساتھ روایتی ڈیزائن پیش کرنے کے لیے کام کیا جارہا ہے۔

گاڑی میں سیلف ڈرائیونگ کی خصوصیات نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہائی ویز پر خود ڈرائیو کرنے کی قابل ہوگی۔ اس گاڑی میں صارفین سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے گیم کھیل سکتے ہیں یا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم جب آپ شہر میں ہوں گے یا خراب موسم کے دوران تو اسے خود سنبھالنا ہوگا۔

ٹیک دگج نے گاڑی میں فیچرز اور ٹیکنالوجیز کو کم کیا ہے، اس لیے ایپل کار کی قیمت $120,000 سے زیادہ کے بجائے $100,000 سے کم ہوگی، جس کی پہلے توقع کی جارہی تھی۔ کمپنی کی جانب سے گاڑی کے ڈیزائن پر ابھی کام کیا جا رہا ہے لیکن اسے اگلے سال کے آخر تک لانچ کیا جائے گا۔