نئی دہلی: ملک میں اپنے ایڈٹیک ورٹیکل کو بند کرنے کے اعلان کے ایک دن بعد، امیزن نے جمعہ کو کہا کہ وہ بھارت میں اپنے فوڈ ڈیلیوری کاروبار کو بھی بند کر رہا ہے۔ امیزن نے مئی 2020 میں بھارت میں اپنی فوڈ ڈیلیوری سروس کا آغاز کیا تھا۔ کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی سالانہ آپریٹنگ پلان کے طور پر Amazon Food کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Amazon to shut down food delivery business in India

ترجمان نے کہا کہ کمپنی کسی بھی فیصلے کو غیر سنجیدہ طریقے سے نہیں لیتی ہے۔ موجودہ صارفین اور شراکت داروں کا خیال رکھنے کے لیے یہ پروگرامز مرحلہ وار ختم کر رہے ہیں۔ کمپنی نے بنگلورو سے امیزن فوڈ کی شروعات کی تھی۔ جمعرات کو امیزن نے کہا تھا کہ وہ اگست 2023 سے بھارت میں امیزن اکیڈمی کے آپریشنز نام کے ایڈٹیک پیشکش کو بند کر رہا ہے، اور موجودہ تعلیمی بیچ میں داخلہ لینے والوں کو پوری فیس واپس کر دے گا۔ ای کامرس بیہیموتھ نے پچھلے سال باضابطہ طور پر اکیڈمی (جسے پہلے JEE ریڈی کہا جاتا تھا) کا آغاز کیا۔ Amazon to shut down food delivery business in India