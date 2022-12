نئی دہلی: بھارتی ایئرٹیل نے پیر کو شملہ میں اپنی جدید ترین 5G خدمات کے آغاز کا اعلان کیا۔ Airtel 5G خدمات اس وقت مال روڈ، سنجولی، ڈھلی، بھٹہ کفر، دی رج اور سنجولی ہیلی پیڈ ایریا کے علاوہ چند دیگر منتخب مقامات پر کام کر رہی ہیں۔ایئرٹیل نے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں پورے شہر میں 5G خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے گا۔ Airtel 5G Plus Launched in Shimla

اپر نارتھ کے سی ای او پشپندر سنگھ گجرال نے ایک بیان میں کہا، "ایئرٹیل کے صارفین اب الٹرا فاسٹ نیٹ ورک کا تجربہ کر سکتے ہیں اور موجودہ 4G کی رفتار سے 20 سے 30 گنا تیز رفتار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہم پورے شہر کو اچھے نیٹ ورک سے روشن کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ صارفین کو ہائی ڈیفینیشن ویڈیو سٹریمنگ، گیمنگ، ایک سے زیادہ چیٹنگ، تصاویر کے فوری اپ لوڈ اور بہت کچھ تک انتہائی تیز رسائی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے گا۔"



Airtel 5G Plus خدمات مرحلہ وار طریقے سے صارفین کے لیے دستیاب ہوں گی کیونکہ کمپنی اپنے نیٹ ورک کی ریلیز کو تیار کرنا اور مکمل کرنا جاری رکھا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ تیز اسپیڈ فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور آواز کا بہترین تجربہ جو تمام 5G اسمارٹ فونز پر کام کرے گا۔پچھلے مہینے، ایئرٹیل نے پٹنہ میں اپنی 5G سروس شروع کی تھی۔Airtel 5G Plus Launched in Shimla

اس سے قبل میں ایئرٹیل دہلی، ممبئی، گروگرام، گوہاٹی، چنئی، بنگلورو، حیدرآباد، سلی گوڑی، ناگپور اور وارانسی میں بھی 5 جی خدمات شروع کرچکی ہیں۔ ساتھ ہی، Bharti Airtel نے کہا کہ اس نے اپنے نیٹ ورک پر 10 لاکھ سے زائد 5G صارفین کے اعدا و شمار کو عبور کر لیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام آپریٹر 5G سروسز کو مرحلہ وار طریقے سے شروع کر رہا ہے۔ کسی بھی ریاست میں سم کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ موجودہ Airtel 4G سم 5G کے قابل ہے۔ Airtel 5G Plus Launched in Shimla