مختصر ویڈیو پلیٹ فارم Tiktok اب 'Tiktok Pulse' متعارف کرانے جا رہا ہے جو مشتہرین کو اپنے برانڈ کو 'For You Feed' میں سب سے اوپر رکھنے کی اجازت دے گا۔ کمپنی نے کہا کہ TikTok Pulse کے ساتھ، وہ تخلیق کاروں، عوامی شخصیات اور میڈیا پبلشرز کے ساتھ اپنے اشتہارات کی آمدنی کا اشتراک پروگرام شروع کرے گی۔ TikTok to Begin Sharing ad Revenue with Top Creators

کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، 'کم از کم ایک لاکھ فالوورز والے تخلیق کار اور پبلشر اس پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں اہل ہوں گے۔ ہم دستیاب مارکیٹوں میں منیٹائزیشن کے حل تیار کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں تاکہ تخلیق کار ٹِک ٹاک پر اچھی رقم کما سکیں۔ پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا، 'شروع سے ہم نے نئی خصوصیات لا کر ٹِک ٹاک کے تجربے کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ TikTok Pulse کے ساتھ، ہم اسی سفر کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔

TikTok Pulse کو برانڈز کو نئے ٹولز اور کنٹرول دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے کہا، "ہمارا مقصد برانڈز کو دریافت کرنے اور پلیٹ فارم پر کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کے لیے تخلیقی ٹولز بنانا ہے۔ TikTok Pulse برانڈز کو ٹک ٹاک کمیونٹی اور رجحان ساز مواد کے مرکز میں رکھتا ہے۔