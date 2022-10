نئی دہلی: بھارت کے کچھ جنندہ شہروں میں 5G سروس کی شروعات ہوئی ہے۔ 4G سے 5G پر سوئچ کرنے کے خواہشمند صارفین میں سے 43 فیصد صارف موجودہ قیمت سے زیادہ کچھ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بات جمعہ کے روز جاری ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ 43% Indians Not Willing To Pay Extra For 5G Services

رپورٹ کے مطابق مزید کئی صارفین 5G کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ کال ڈراپ/کنیکٹ، نیٹ ورک کی دستیابی اور کم رفتار جیسے مسائل کا حل فراہم کرتا ہے تو۔ اور 43 فیصد صارفین نے اشارہ کیا کہ وہ 10 فیصد تک اضافی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ دیگر 43 فیصد صارف موجودہ قیمت سے زیادہ کچھ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

Reliance Jio اور Airtel نے 5G لانچ کے پہلے مرحلے کے لیے احمد آباد، بنگلورو، چنئی، وارانسی، چندی گڑھ، دہلی، جام نگر، گاندھی نگر، ممبئی، پونے، لکھنؤ، کولکتہ، سلیگوری، گروگرام اور حیدرآباد کی شناخت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف 5% موبائل صارفین ہی ، 2022 میں 5G پر جانے کے لیے تیار ہیں۔

محکمہ ٹیلی کام نے اس ہفتے کے شروع میں آپریٹرز کے ساتھ ساتھ فون بنانے والے کمپنیوں سے ملاقات کی، جس کے بعد سام سنگ نے کہا کہ وہ اپنے آپریٹر پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور نومبر کے وسط تک اپنے تمام 5G ڈیوائسز پر OTA اپ ڈیٹ متعارف کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایپل نے کہا کہ وہ دسمبر میں آئی فون صارفین کے لیے 5G کی فراہمی شروع کر دے گا۔

5G سروس سے زیادہ تر موبائل صارفین کو توقع ہے کہ 5G سروس اپ گریڈ کرنے سے کال ڈراپ/کنیکٹ کے مسائل میں کمی آئے گی، بہتر نیٹ ورک مہیا ہوگا اور رفتار میں اضافہ ہوگا۔