اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی گراؤنڈ رپورٹ، ای ٹی وی بھارت اسٹوڈیو سے لائیو Published on: 2 hours ago

اترپردیش اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے تحت 9 اضلاع میں پولنگ جاری ہے جس میں لکھنو، پیلی بھیت، لکھیم پور، سیتاپور، ہردوئی، اناؤ، رائے بریلی، باندا اور فتح پور شامل ہیں۔ ان اضلاع میں 2.13 کروڑ رائے دہندگان 624 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ Polling underway for the fourth phase of UP Polls 2022