واٹس ایپ کچھ بیٹا اینڈرائیڈ صارفین کے لیے وائس کالنگ کے لیے ایک نئے انٹرفیس پر کام کر رہا ہے۔ نیا انٹرفیس اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا، لیکن فی الحال بیٹا اینڈرائیڈ صارفین کے ساتھ اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ ڈویلپمنٹ ٹریکر webtainfo میں وائس کال کرنے کے دوران وائس کالنگ کے لیے ایک نیا انٹرفیس ہوگا۔ آئی او ایس اور اینڈرائیڈ صارفین کے لیے آخری بیٹا اپ ڈیٹ میں ڈیزائن کی تبدیلیوں کے حوالے پہلے ہی مل چکے تھے۔WhatsApp is Working on a New Interface for When you're in a Group Voice Call

نیا واٹس ایپ وائس کال انٹرفیس سامنے اور بیچ میں گول گرے مربع کے ساتھ آئے گا۔ اس میں رابطہ کا نام، نمبر اور پروفائل تصویر بھی ہوگی۔ واٹس ایپ کالز کے لیے ریئل ٹائم وائس ویوفارمز متعارف کرانے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے، جس سے کال کرنے والے کو معلوم ہو سکے گا کہ کون بات کر رہا ہے۔ واٹس ایپ کو صارفین کے اکاؤنٹ پر پابندی کے جائزوں کے بارے میں جواب دینے کے لیے ایک نئی اسکرین پر کام کرتے دیکھا گیا ہے۔

دریں اثنا واٹس ایپ مستقبل کے اپ ڈیٹس میں 'کمیونٹی' فیچر کو جاری کرنے کی سمت بھی کام کر رہا ہے۔ کمیونٹی ایک پرائیویٹ اسپیس ہے جہاں گروپ ایڈمنسٹریٹر کو واٹس ایپ پر مخصوص گروپس پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ کمیونٹی ایک گروپ چیٹ کی طرح ہے اور گروپ ایڈمن کمیونٹی کے دوسرے گروپس سے لنک کرنے کے قابل ہیں۔