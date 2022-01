موجودہ دور فیشن کےبڑھتے رجحانات کی طرح ٹیٹو کے رجحانات میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ٹیٹو کو لے کر رواں برس کئی طرح کے رجحانات سامنے آنے کا امکان ہے ۔اس سے قبل کے آپ ٹیٹو کے کسی بھی قسم کو اپنائیں اس سے پہلے چند مفید مشورے ذہن میں ضرور رکھیں۔ Be Sure to keep these Things in Mind When Getting a Tattoo

بجلی کے ٹیٹو جو کہ طاقت اور حکمت کی نمائندگی کرتے ہیں۔یہ قسم یونانی افسانوں سے متعلق ہیں اور 2022 میں یہ منظر عام آئینگے

ہولوگرام ٹیٹو ٹیٹو کی قوس قزح کے رنگوں اور چمکتی ہوئی شکل کے ساتھ عارضی ٹیٹو ہیں۔اور اسکی مقبولیت میں تیزدی سے اضافہ ہورہا ہے۔ کیونکہ وہ روشنی کے لحاظ سے رنگ بدلتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن کے ٹیٹو بھارت میں نیا ہے۔

ٹیٹو میں کم سے کم ڈیزائن کا رجحان 2022 میں مقبول ہونے کا امکان ہے ۔یہ چھوٹی اور باریک لکیریں نمایاں کرتی ہیں تاکہ یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ آیا سیاہی لگائی جائے یا نہیں۔ کسی کو ہمیشہ ٹیٹو ڈیزائن کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کو پسند آئے اور آپ کے عقائد کے مطابق ہو

ٹیٹو انڈسٹری عروج پر ہے۔اور اس کی بہت زیادہ مانگ بھی ہے۔ اور ہر سال نئے رجحانات اور انداز ابھرتے ہیں۔

ڈاکٹر ودوشی جین میڈیکل ہیڈ ڈرملنکس ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہیں جن پر آپ کو سیاہی لگوانے کے دوران توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ ٹیٹو سے ایک رات پہلے کبھی بھی کیفین یا الکوحل کا استعمال نہ کریں۔ کیونکہ وہ خون کو پتلا کرتے ہیں۔ ٹیٹو بنانے کے عمل کے دوران خون بہنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

وہ مزید کہتی ہیں کم از کم ایک ہفتے کے لیے کافی مقدار میں پانی پئیں۔ ہر روز کم از کم دو لیٹر پانی وافر مقدار میں پانی پینا ہماری جلد کو ہموار اور صحت مند رکھتا ہے۔

آخر میں ٹیٹو حاصل کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ کا ٹیٹو آرٹسٹ نئی سوئیاں استعمال کر رہا ہے۔ اس میں وائرس کی ایک بڑی تعداد سے جسم کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے۔

جلد کی بیماریاں ٹیٹو سے باآسانی سے پھیلتی ہیں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے انہیں اکثر پٹی یا کسی لپیٹنے والی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ۔

ٹیٹو کو پٹی سے ڈھانپنے کے چند گھنٹوں بعد صاف کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اینٹی بیکٹیریل صابن سے صاف کریں۔ ٹیٹو کو ہلکے گرم پانی اور نرم تولیے سے دھوئیں۔ لیکن اسے زور سے نہ رگڑیں۔

ٹیٹو حاصل کرنے کے بعد لوشن، کریم، یا پیٹرولیم جیلی لگائی۔. کم از کم دو ہفتوں تک اس موئسچرائزر لگانے کے معمول پر قائم رہنا یاد رکھیں۔

رنگ کا بدلنا اور دھندلا ہونا کافی عام ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز اسے خطرناک کیمیکلز اور سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے دور رکھنا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے باہر جانے سے پہلے اپنے ٹیٹو پر سن اسکرین کو مناسب طریقے سے لگایا ہے۔

اگر آپ کا ٹیٹو گیلا ہو جائے تو پریشان نہ ہوں۔ لیکن کم از کم تین ہفتوں تک اسے تیراکی یا گرم ٹبوں کے سامنے نہ رکھیں۔