بنگلور: پاکستان سے تعلق رکھنے والی دو سالہ بچی کا بنگلور کے ایک اسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کمنٹیٹر سکندر بخت کی بیٹی عمیرہ سکندر خان Mucopolysaccharidosis سے صحت یاب ہو گئی ہیں۔

Mucopolysaccharidosis ایک ایسا مرض ہے جو جسم کے بہت سے حصوں کو متاثر کرتا ہے۔ نارائنا ہیلتھ کیئر کی صدر دیوی شیٹی نے صحافیوں کو بتایا کہ میوکوپولیسیکرائیڈوسس ایک غیر معمولی حالت ہے جو آنکھوں اور دماغ سمیت کئی اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ عمیرہ (2.6 سالہ) کو اس کے والد کے بون میرو کا استعمال کرتے ہوئے بچایا گیا، جو ایک ڈونر تھے۔

بچی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سنیل بھٹ نے کہا کہ mucopolysaccharidosis ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم کا ایک انزائم غائب ہو جاتا ہے۔ اس انزائم کی کمی کی وجہ سے مریض کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، جگر اور تلی بڑھ جاتی ہے، ہڈیوں کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے۔انہوں نے وضاحت کی کہ اس طرح کے نایاب حالات والے زیادہ تر بچے 19 سال کی عمر میں معذور ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر اپنی زندگی کی دوسری دہائی میں مر جاتے ہیں۔ لہذا بون میرو ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں سے ایک ہے۔BMT of Two year old Pakistani Child

ڈاکٹر بھٹ نے کہا کہ بچی کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے عطیہ دینے والے کی تلاش کی لیکن کوئی نہیں ملا۔ اس لیے ہم نے والدین میں سے ایک کو بطور ڈونر استعمال کرنے کا انتخاب کیا۔ ٹرانسپلانٹ کے چار ماہ بعد، ڈاکٹروں نے پایا کہ وہ صحت یاب ہو رہی ہے اور اس کے انزائمز معمول پر آ چکے ہیں۔