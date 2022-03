امریکہ اور یوروپی یونین کے وفود نے روسی مسئلہ پر اپنی پہلی اعلیٰ سطحی بات چیت کی اور روس کو تنہا کرنے کے لیے اضافی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔یہ اطلاع امریکی محکمہ خارجہ اور یوروپی فارن ایکشن سروس نے ایک مشترکہ بیان میں دی ہے۔ یوروپی یونین اور امریکہ نے آج واشنگٹن، ڈی سی میں روس کے معاملے پر پہلی یوایس- ایی یو اعلی سطحی بات چیت کی، جس کے دوران امریکہ نے روس کو امریکہ اور یورپی یونین کی معیشتوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے الگ تھلگ کرنے پر اتفاق کیا۔

مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اطراف کے حکام نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ چین یوکرین میں جنگ کے فوری خاتمے کی حمایت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ’’چین جنگ کے فوری خاتمے، انسانی بنیادوں پر راہداریوں کی تعمیر اور جارحیت کے کسی بھی خطرے کو روکنے کی حمایت کرتا ہے۔"بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یوروپی یونین کے حکام نے روس کے خلاف پابندیوں کو روکنے سے گریز کرنے اور چین پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کی حمایت نہ کرے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وفد کی قیادت انڈر سکریٹری آف سٹیٹ برائے سیاسی امور وکٹوریہ نولینڈ اور یوروپی یونین کی قیادت یوروپی خارجہ ایکشن سروس کے سیاسی امور کے ڈپٹی سکریٹری جنرل اینریک مورا کر رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے 2022 کے آخر میں روس پر ایک اور اعلیٰ سطحی مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا۔





یو این آئی