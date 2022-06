قاہرہ: قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حمد الثانی گزشتہ سال مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد مصر کے اپنے پہلے دورے کے ایک حصے کے طور پر جمعہ کو قاہرہ پہنچے۔ Qatar's Emir Sheikh Tamim arrived in Egypt on Friday۔ قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مصری صدر عبدالفاتح السیسی نے شیخ تمیم کا استقبال کیا۔ Qatar Ruler Visited Egypt۔ شیخ تمیم کے دو روزہ دورۂ مصر کے دوران دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور تمام شعبوں میں ہم آہنگی کے تناظر میں بات چیت کریں گے۔ Ruler of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani

بتایا جارہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی سیاسی امور پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ احرام آن لائن نیوز ویب سائٹ کے مطابق شیخ تمیم کے دورے کے دوران متعدد اقتصادی معاہدوں اور مصر میں قطر کی سرمایہ کاری بالخصوص توانائی کے شعبے میں دستخط کیے جائیں گے۔

یو این آئی

