احمد آباد: پاکستانی میرین سکیورٹی کے اہلکاروں نے جمعہ کو کچھ میں جاکھو کی سمندری سرحد پر ایک بھارتی کشتی پر فائرنگ کی، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ کے باعث بھارتی کشتی سمندر میں ڈوبنے لگی تھی تاہم کوسٹ گارڈز کی ٹیموں نے کشتی پر سوار 8 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ indian fishermen fired at by pakistan in kutchh

ذرائع نے بتایا کہ ہرسدھی 5 نامی ماہی گیر کشتی جاکھو اور اوکھا کے قریب بحیرۂ عرب میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرین پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اوکھا کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن کے بعد ماہی گیروں کو تھانہ جاکھو کے حوالے کر دیا۔