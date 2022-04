نریندر مودی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے شہباز شریف کو مبارکباد دی اور کہا کہ بھارت خطہ میں امن و امان چاہتا ہے تاکہ ’ہم اپنی توجہ ترقیات سے متعلق چیلنجز پر مرکوز کرسکیں تاکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو یقینی بنایا جاسکے‘۔ Narendra Modi congratulates new Pakistan PM Shehbaz Sharif, says 'India desires peace and stability in a region free of terror'

یہ بھی پڑھیں: New PM Of Pakistan: شہباز شریف پاکستان کے 23 ویں وزیراعظم، عہدے و رازداری کا حلف لیا

ایک اہم پیشرفت میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ میاں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، بھارت دہشت گردی سے پاک خطہ میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے، تاکہ ہم اپنے ترقیاتی چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرسکیں اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو یقینی بنا سکیں‘۔

واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر شہباز شریف Shehbaz Sharif پاکستان کے نئے وزیراعظم منتخب ہوگئے۔ وہ ملک کے 23ویں وزیراعظم کے انتخاب کا عمل اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے بھی آج استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایاز صادق نے شہباز شریف کے ملک کے 23ویں وزیراعظم منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کو 174 ارکان نے ووٹ دیا جب کہ شاہ محمود کو کوئی ووٹ نہیں ملا کیونکہ انھوں نے قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے اجتماعی استعفے کا اعلان کرتے ہوئے خود بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ووٹنگ کے عمل سے پہلے، عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ نے ’اپوزیشن‘ جماعتوں کے رہنماؤں اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔Shehbaz Sharif elected new Pakistan PM