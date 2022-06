فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد کشیدگی Escalation Between Israel, Palestine کے خاتمے پر زور دیا اور دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ وہ پرامن حل کی طرف بڑھیں۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میکرون نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے یہ تبصرہ خطوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔phone conversation Between Macron and Palestinian President

میکرون نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کریں جو خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دے سکیں۔ انہوں نے فلسطینی صدر عباس کو پیرس آنے کی دعوت بھی دی۔عباس نے کہا کہ فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اسرائیل پر امن معاہدوں کی خلاف ورزی پر تنقید کی۔ اسرائیل حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے کئی بار مغربی کنارے پر چھاپے مار چکا ہے۔ جس کی وجہ سے گزشتہ چند ہفتوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی نہیں مشرقی یروشلم میں واقع مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی۔

اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں 1967 میں مغربی کنارے، غزہ کی پٹی سمیت مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جسے فلسطینی ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں۔