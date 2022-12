ابوظہبی: فرانسیسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ فرانسیسی وزیر دفاع سیبسٹین لوکورنو اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان فون کال کے بعد فرانس خطرات کے پیش نظر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء نے دفاعی شعبے میں تاریخی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا ہے۔ Sebastien Lecornu talk with Khalid bin Salman

دونوں وزرائے دفاع نے کئی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جس میں خطے کی صورتحال بالخصوص لبنان اور یمن کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے فرانس اور سعودی عرب کے مفادات کو لاحق خطرات اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کی سلامتی اور استحکام کے حوالے سے بات چیت کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر لوکورنو نے فون کال کے دوران سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنے ملک کی گہری وابستگی کی یاد دلائی اور اعلان کیا کہ گلے فروری میں ان کا سعودی عرب جانے کا ارادہ ہے۔ Discussion on the situation in Lebanon and Yemen

واضح رہے کہ کچھ روز پہلے سعودی عرب اور یوکرینی سفیر کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں یوکرین کے سفیر پیٹرینکو اناتولی نے تصدیق کیا کہ یوکرین کی قیادت اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی بات چیت کا سلسلہ بتدریج جاری ہے اور صدر زیلنسکی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان مسلسل رابطے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تین موضوعات ایسے ہیں جو ہمیشہ ایجنڈے میں موجود رہتے ہیں، جن میں امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں، اقتصادی تعاون اور انسانی امداد اور یوکرین کے اس جنگ سے نکلنے کے بعد مستقبل کے لیے مزید مواقع تلاش کرنا شامل ہیں۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں یوکرین کے سفیر نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ کے بعد معاشی بحالی ہو جائے گی ، ہم سعودی عرب میں اپنے شراکت داروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔

