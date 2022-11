ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کی اسپیکر ڈاکٹر شیریں شرمین چودھری نے بدھ کے روز کہا کہ خواتین، امن اور سلامتی سے متعلق قومی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے قانون بنانے میں اراکین پارلیمنٹ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ہمیشہ جنگوں، قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے امن و سلامتی کے قیام میں فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی شرکت بڑھانے پر زور دیا۔Bangladesh Speaker On participation of women in law

وہ بدھ کے روز دارالحکومت ڈھاکہ کے بنگا بندھو انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں بنگلہ دیش کی قومی تنظیم برائے خواتین کی ترقی کی جانب سے اقوام متحدہ کی خواتین کے تعاون سے منعقدہ 'خواتین، امن اور سلامتی پر قومی ایکشن پلان کی لوکلائزیشن پر اورینٹیشن' میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہی تھیں۔

اس موقع پر بی این پی ایس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رقیہ کبیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور جینڈر ایکسپرٹ شپہ حذیفہ نے رپورٹ پیش کی۔ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل (یو این ونگ) توفیق اسلام شاتل نے خواتین، امن اور سلامتی سے متعلق قومی ایکشن پلان کی پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ بنگلہ دیش میں کینیڈین ہائی کمیشن کے پولیٹیکل کونسلر بریڈلی کوٹس، اقوام متحدہ کی خواتین کے لیے ملک کی نمائندہ گیتانجلی سنگھ اور بنگلہ دیش میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر جیریمی بریور نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔

یواین آئی