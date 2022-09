بنگلہ دیش جاتیہ سنسد کی ڈپٹی لیڈر سیدہ ساجدہ چودھری کا انتقال ہوگیا ۔ ان کی عمر87 برس تھیں۔

Sajida Chaudhary passed away at the age of 87

ان کا انتقال اتوار کی رات 11.40 بجے ڈھاکہ کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں ہوا ۔

ان کی موت کی خبر کی تصدیق عوامی لیگ کے مرکزی دفتر کے سکریٹری بپلب بروا نے کی ہے۔

عوامی لیگ کی صدارتی رکن ساجدہ چودھری فرید پور-2 حلقہ سے ممبر پارلیمنٹ تھیں۔

یو این آئی