کینبرا: آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کے رہنما اینتھونی البانیز نے پیر کو ملک کے 31ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔Anthony Albanese sworn in as new pm of Australia البانیز نے ہفتہ کی رات وفاقی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔البانیز کی لیبر پارٹی نے ہفتے کے روز ملک کے عام انتخابات میں اسکاٹ موریسن کی قدامت پسند حکومت کو شکست دی۔

گورنر جنرل ڈیوڈ ہرلی نے رچرڈ مارلس، پینی وونگ، جم چلمرز اور کیٹی گیلاگھر کے ساتھ اینتھونی البانیز سے عہدے کا حلف لیا۔اس کے علاوہ، مارلس نے وزیر روزگار اور نائب وزیر اعظم، وونگ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ، چلمرز نے خزانچی اور گالاگھر نے وزیر خزانہ، خواتین اور اٹارنی جنرل کے طور پر حلف لیا۔

وزیر اعظم کے طور پر پہلی بار اینتھونی البانیز امریکہ، بھارت اور جاپان کے کواڈ ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے آج ٹوکیو جائیں گے۔ البانیز کی واپسی تک مارلس نگراں وزیراعظم کے طور پر کام کریں گے۔ ایک بیان میں، البانی نے کہا کہ Quad Leaders Summit عظیم لبرل جمہوریتوں کے چار رہنماؤں - آسٹریلیا، جاپان، ہندوستان اور امریکہ - کو ایک آزاد اور لچکدار ہند-بحرالکاہل کی حمایت میں اکٹھا کرتا ہے۔

آسٹریلیا کے نئے وزیراعظم اینتھونی البانیز کون ہیں؟

اینتھونی البانی، آسٹریلیا کے 31 ویں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، آسٹریلوی لیبر پارٹی کے رہنما ہیں اور اپوزیشن کے رہنما بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 1996 سے آسٹریلیا میں پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ 2013 میں آسٹریلیا کے نائب وزیراعظم بھی تھے اور 2007 اور 2013 کے درمیان کابینہ کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 2022 کی انتخابی مہم میں، البانی کی لیبر پارٹی نے آسٹریلیا میں بڑھتی ہوئی افراط زر کے درمیان مزید مالی امداد اور ایک مضبوط سماجی تحفظ کا وعدہ کیا۔ پارٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ 2050 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 43 فیصد کمی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا چاہتی ہے۔