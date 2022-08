برلن: جرمنی میں ایک بچے میں منکی پوکس کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ رابرٹ کوچ انسٹی ٹیوٹ برائے متعدی امراض (آر کے آئی) نے بتایا کہ ایک چار سالہ بچی اس وائرس سے متاثر دو بالغ افراد کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہے۔ Four year old girl infected with monkey pox in Germany

گزشتہ ہفتے یہاں 15 اور 17 سال کی عمر کے نوجوانوں میں منکی پوکس کی تصدیق ہوئی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ منکی پوکس نے خاص طور پر یورپ میں اس سال مئی میں اپنے پاؤں پھیلانا شروع کیے تھے۔ جرمنی میں اس انفیکشن کا پہلا مریض سامنے آنے کے بعد سے اب تک 2,982 کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: Monkeypox in US: امریکہ نے منکی پوکس کو صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا

آر کے آئی نے کہا 'موجودہ شواہد بتاتے ہیں کہ منکی پوکس بنیادی طور پر جنسی عمل کے ذریعے پھیلتا ہے۔ خاص طور پر ان مردوں میں جو دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، کوئی بھی شخص اس سے سنگین طور پر متاثر نہیں ہوتا ہے۔

یو این آئی