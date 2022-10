کاراکاس، وینزویلا کی شمالی وسطی ریاست اراگوا میں ہفتے کے آخر میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں پیر تک 36 افراد ہلاک اور 56 لاپتہ ہو گئے، یہ بات داخلی تعلقات، انصاف اور امن کے وزیر ریمیگیو سیبالوس نے بتائی۔Death toll from landslide in Venezuela rises to 36

انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی حکومت نے متاثرہ علاقے میں 300 ٹن خوراک اور پانی تقسیم کیا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹس، سول پروٹیکشن ایجنسی اور بولیویرین نیشنل آرمڈ فورسز کے 3000 سے زائد ارکان کو بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔

اس سے قبل نائب صدر ڈیلسی روڈریگوز نے کہا کہ لاس ٹیجیریا کے قصبے میں جہاں یہ سانحہ پیش آیا، 317 گھر مکمل طور پر تباہ اور 757 کو نقصان پہنچا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بجلی بحال کر دی گئی ہے، پینے کے پانی کی سروس ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔

