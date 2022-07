قاہرہ: گورنر اسامہ القادی نے بتایا کہ جنوبی صوبے سہاک سے قاہرہ جانے والی ایک مسافر بس سڑک کے کنارے کھڑی ایک ٹرک کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے مقامی ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔

مصر میں سڑک کے ناقص انفراسٹرکچر اور ٹریفک قوانین کی کمزوری کی وجہ سے سڑک حادثات عام ہیں جس کی وجہ سے روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ برسوں سے مصر ٹریفک حادثات کو کم کرنے کے لیے اپنے سڑکوں کے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کر رہا ہے، نئی سڑکیں اور پل بنا رہا ہے اور پرانے کی مرمت کر رہا ہے۔

