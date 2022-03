اسرائیل کی پارلیمنٹ Israel’s parliament نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے یا غزہ کے فلسطینیوں کو اسرائیلی شہریوں سے شادی کرنے کے بعد انہیں شہریت اور اسرائیل میں رہائش پر پابندی عائد کی گئی ہے، denying naturalisation to Palestinians from the occupied West Bank or Gaza married to Israeli citizens اس سے ہزاروں فلسطینی خاندان یا تو ہجرت کرنے یا الگ رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

'شہریت اور اسرائیل میں داخلے کا قانون‘ کے تحت اسرائیلی شہریوں سے شادیاں کرنے والے غزہ پٹی اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں کے مرد اور خواتین نہ تو اسرائیلی شہریت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں اسرائیل میں رہائش کے حقوق دیے جا سکتے ہیں۔

نام نہاد شہریت کا قانون جمعرات کو منظور کیا گیا۔

اس نے اسی طرح کے ایک عارضی حکم کی جگہ لے لی جو پہلی بار 2003 میں فلسطینی بغاوت کے عروج کے دوران منظور ہوا تھا اور اس کی سالانہ تجدید کی جاتی تھی جب تک کہ اس کی میعاد گزشتہ جولائی میں ختم نہ ہو گئی۔

وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کی یامینا پارٹی نے حزب اختلاف میں دائیں بازو کے دھڑوں کے ساتھ اتحاد کیا Prime Minister Naftali Bennett’s Yamina party allied with right-wing factions in the oppositio تاکہ حکومت کے اندر اور باہر زیادہ لبرل جماعتوں کے احتجاج سے بالاتر ہو کر قانون سازی کی جاسکے۔

بینیٹ کی پارٹی کے ایک رکن وزیر داخلہ آیلیٹ شیکڈ interior minister Ayelet Shaked نے کہا کہ "حکومت اور حزب اختلاف کا امتزاج ریاست کی سلامتی اور ایک یہودی ریاست کے طور پر اس کی مضبوطی کے لیے ایک اہم نتیجہ کا باعث بنا۔"

120 نشستوں والے ایوان میں درجنوں قانون سازوں نے انتہائی منقسم قانون سازی پر ووٹ نہیں دیا۔

شہریت کے قانون کی شرائط کے تحتUnder the terms of the citizenship law، جو ایک سال کے لیے کارآمد ہوں گے، اسرائیلیوں کے فلسطینی میاں بیوی Palestinian spouses of Israelis دو سال کے لیے عارضی رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں، حالانکہ انہیں حفاظتی بنیادوں پر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے اور اس کے "یہودی کردار" کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

پارلیمنٹ کے کچھ ارکان نے کہا کہ اس کا مقصد فلسطینی پناہ گزینوں کے بتدریج واپسی کے حق کو روکنا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے یا جو اسرائیل کی تخلیق کے گرد 1948 کی جنگ کے دوران فرار ہو گئے تھے۔

ڈویش میرٹز پارٹی کے قانون ساز گیبی لاسکی Lawmaker Gaby Lasky of the dovish Meretz party نے اس قانون کو "اسرائیل میں قوانین کی کتاب پر ایک سیاہ دھبہ" a black spot on the book of laws in Israel قرار دیا اور ٹویٹر پر لکھا کہ "میرٹز نے مجموعی طور پر نسل پرستی کے خلاف ووٹ دیا۔"

متحدہ عرب لسٹ (رام) پارٹی کے سربراہ منصور عباس Mansour Abbas, the head of the United Arab List نے بھی اس قانون سازی کی مخالفت کی۔

ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون اسرائیل کی 21 فیصد فلسطینی اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، جو وراثت کے لحاظ سے فلسطینی اور شہریت کے لحاظ سے اسرائیلی ہیں، انہیں فلسطینی میاں بیوی کو شہریت اور مستقل رہائش کے حقوق دینے سے روکتا ہے۔

اسرائیل میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایسوسی ایشن فار سیول رائٹ کے ایک وکیل روئٹ شائر نے کہا کہ "یہ زیادہ غیر انسانی یا نسل پرستانہ طور پر سامنے آتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف یہودیوں کو اضافی حقوق اور مراعات دے رہا ہے، بلکہ صرف عرب آبادی کے کچھ بنیادی حقوق کو روک رہا ہے۔"

یہ قانون لبنان، شام اور ایران جیسی "دشمن ریاستوں" سے اسرائیلی شہریوں یا رہائشیوں اور شریک حیات کے اتحاد پر بھی پابندی عائد کرتا ہے۔

شائر نے کہا، لیکن یہ زیادہ تر فلسطینی خواتین اور بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ "اجتماعی سزا" کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ ایک پوری آبادی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس مفروضے کی بنیاد پر کہ وہ سب "دہشت گردی" کا شکار ہیں۔

کئی انسانی حقوق گروپوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اسرائیل کی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔

اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے لیے ان حصوں میں مختلف قوانین کا اطلاق کرتا ہے جن پر وہ اب غیر قانونی طور پر قابض ہے۔