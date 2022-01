عراق کی پارلیمنٹ Iraqi Parliament نے ملک کے صدر کے انتخاب کے لیے 7 فروری کو نیا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پارلیمانی اسپیکر محمد الحلبوسی Parliamentary Speaker Muhammad Al-Halbousi اور ان کے دو نائبین کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا، جس کے دوران انہوں نے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے آئینی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

ژنہوا خبر رساں ایجنسی نے پارلیمان کے ایک بیان کے حوالے سے کہا کہ ایک اور پارلیمانی اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔

اجلاس میں 31 جنوری کو عراقی صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کے اہل امیدواروں کے ناموں Names of eligible candidates for the president of Iraq کا اعلان کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔

مقامی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے عہدے کے لیے سب سے اہم امیدوار موجودہ صدر برہم صالح پیٹریاٹک یونین آف کردستان سے انتخاب لڑ رہے ہیں اور ہوشیار زیباری، سابق وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔

عراق نے 2003 میں امریکی قیادت میں حملے کے بعد سے 10 اکتوبر 2021 کو اپنے پانچویں پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کیا، جس میں شیعہ عالم دین مقتدا الصدر نے 329 میں سے 73 نشستوں کے ساتھ سب سے زیادہ سیٹ حاصل کر کامیاب ہوئے تھے۔

عراق کی سپریم کورٹ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگانے والے ایران کے حمایت یافتہ شیعہ دھڑوں کی اپیل کو مسترد کرنے کے بعد دسمبر کے آخر میں انتخابی نتائج کی تصدیق کی۔

عراقی صدر کا انتخاب کونسل آف نمائندگان، عراق کی پارلیمنٹ، دو تہائی اکثریت سے کرتے ہیں اور اس کی مدت دو چار سال کی ہوتی ہے۔

ایک بار منتخب ہونے کے بعد، نیا صدر 30 دنوں کے اندر حکومت بنانے کے لیے سب سے بڑے پارلیمانی اتحاد کی طرف سے نامزد کیے جانے والے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کرے گا۔