ایران نے اپنے ملک کی ڈرون فیکٹری پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں عراقی شہر اربیل پر حملہ Attack on Iraq city Erbil کیا۔

جمعرات کو میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل نے فروری میں خفیہ طور پر ایک ایرانی ڈرون فیکٹری پر حملہ کیا تھا جس کے جواب میں ایران نے اتوار کو عراقی شہر اربیل پر حملہ کیا۔

ایران نے اربیل میں امریکی قونصل خانے اور کردستان 24 ٹی وی اسٹیشن کے قریب اتوار کو علی الصبح 12 راکٹ فائر کیے۔ اس حملے کی ذمہ داری ایرانی مسلح افواج کی ایک شاخ اسلامی انقلابی گارڈ کور (The Islamic Revolutionary Guard Corps, a branch of the Iranian Armed Forces ) نے قبول کی تھی۔ میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے اسرائیلی فورسز اور موساد کے دو تربیتی مراکز کو نشانہ Iran attacked Israeli forces and two Mossad training centers بنایا۔

’نیویارک ٹائمز‘ کے مطابق چھ اسرائیلی خودکش کواڈ کاپٹر ڈرونز نے 12 فروری کو کرمان شاہ شہر کے قریب ایک ایرانی ملٹری پلانٹ پر حملہ Attack on Iranian military plant کیا جس میں مبینہ طور پر اسرائیل نے درجنوں ایرانی ملٹری ڈرونز کو تباہ کر دیا۔

قابل ذکر ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا فروری میں اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی گئی اس مہم میں امریکہ کا کوئی کردار ہے یا نہیں۔

یو این آئی