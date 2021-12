اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ (Israeli Prime Minister Naftali Bennett) نے اتوار کے روز گولان کی پہاڑیوں میں رہنے والے آباد کاروں (settlers living in the Golan Heights) کی تعداد کو دوگنا کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔

ملٹی ملین ڈالر کے اس منصوبے کا مقصد پانچ دہائیوں سے زیادہ پہلے شام سے قبضے میں لیے گئے علاقے پر اسرائیل کی گرفت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔

گولان کی پہاڑیوں میں منعقد ہونے والے کابینہ کے خصوصی اجلاس (special Cabinet session being held in the Golan Heights) سے خطاب کرتے ہوئے بینیٹ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے زمین پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کیا گیا اور بائیڈن انتظامیہ کا یہ اشارہ کہ وہ اس وقت اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، سے خطے میں نئی ​​سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔

اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا (Israel occupied the Golan Heights in the 1967 Mideast war) اور بعد میں اس علاقے کو اپنے ساتھ ملا لیا، وہاں آباد کاری اور زراعت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی سیاحت کی صنعت کو فروغ دیا گیا، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔

امریکہ پہلا ملک تھا جس نے گولان پر اسرائیل کی خودمختاری کو تسلیم کیا، جسے باقی عالمی برادری اسرائیل کے زیر قبضہ مانتی ہے۔

بینیٹ نے کہا کہ شام میں جنگ (war in Syria) نے علاقے پر اسرائیلی کنٹرول کے خیال کو اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے لیے زیادہ قابل قبول بنا دیا، ان کا کہنا تھا کہ اس کا متبادل بہت برا ہو گا۔

اسرائیل نے طویل عرصے سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ علاقہ تمام عملی مقاصد کے لیے شام سے قبضے کے بعد سے اسرائیل میں مکمل طور پر ضم ہو چکا ہے۔

گولان کی پہاڑیوں میں دسیوں ہزار اسرائیلی رہتے ہیں، جو کہ شام کے پہلے ڈروز گاؤں کی ایک بڑی تعداد کا گھر (home to a number of formerly Syrian Druze villages) بھی ہے، جو اسرائیلی کنٹرول کی مخالفت کرتے ہیں۔