بیلجیئم میں پولیس نے کورونا وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے تقریباً 70 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ Some 70 arrested in Brussels protest against COVID-19 curbs



پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑیں اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ حکام کے مطابق بیلجیئم کے دارالحکومت بروسلز میں اتوار کو تقریباً 50,000 افراد نے مظاہرہ کیا۔ حکام نے بتایا کہ مظاہرین نے پولیس پر کوڑے دان، رکاوٹیں اور دیگر پروجیکٹائل پھینکنا شروع کر دیے، جس کے بعد پرتشدد جھڑپوں کے دوران پولیس نے پانی کی بوچھاڑیں اور آنسو گیس کے گولے داغے۔Clashes At Belgium Covid Rules Protest



مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اس دوران پولیس نے تقریباً 70 مظاہرین کو گرفتار کیا اور 12 شرپسندوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔



خبر رساں ایجنسی بیلگا نے اتوار کی شام اپنی رپورٹ میں بیلجیئم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کریو کے حوالے سے بتایا کہ ''ہمارا معاشرہ کبھی بھی اندھے تشدد کو قبول نہیں کرے گا۔